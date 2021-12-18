Минобороны впервые показало видео уничтожения дрона "Орионом"

Министерство обороны России устроило в Крыму дуэль дронов на авиационном полигоне. В ходе боёв было продемонстрировано, как беспилотник "Орион" может уничтожать другие БПЛА в воздухе. Ролик с демонстрацией таких возможностей летательного аппарата опубликовал журналист телеканала "Россия-1" Александр Рогаткин на своём ютуб-канале.

Беспилотный летательный аппарат "Орион" поднимается в воздух и сбивает управляемой ракетой БПЛА вертолётного типа с четырёх километров. Минобороны впервые заявило о возможности российских беспилотников уничтожать вражеские дроны, отметил журналист. Полный видеоролик будет показан в программе "Вести недели" 19 декабря.