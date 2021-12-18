Журналист NI Эпископос назвал ракеты "Циркон" угрозой для "ковчегов демократии" США
Обозреватель отметил, что Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует ею обзаводиться.
Запуск ракеты "Циркон" © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую также называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом, и в том числе потому, что у РФ появилась новая крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон". Такое мнение выразил обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.
"Россия во всех её воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе", — отмечает журналист.
По его словам, у РФ нет собственной авианосной ударной группы (АУГ) и она не планирует обзаводиться ею в ближайшем будущем. При этом в Москве прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют АУГ противника, а российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации таких формирований в случае крупномасштабного конфликта с НАТО. В этом контексте Эпископос также упомянул готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".
Ранее Лайф рассказывал, что "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и поразил мишень на полигоне Чижа. А 29 ноября фрегат Северного флота выполнил испытательный пуск ракеты, но по морской мишени.
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