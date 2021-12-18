Журналист NI Эпископос назвал ракеты "Циркон" угрозой для "ковчегов демократии" США

Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую также называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом, и в том числе потому, что у РФ появилась новая крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон". Такое мнение выразил обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

"Россия во всех её воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе", — отмечает журналист.