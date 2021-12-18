В Северной Корее запретили смеяться и пить алкоголь из-за траура по Ким Чен Иру

Власти организовали специальное полицейское подразделение, в задачи которого входит следить за исполнением наказов.

Власти КНДР запретили жителям смеяться, пить алкоголь, хоронить близких и отмечать дни рождения в связи с трауром по Ким Чен Иру. Об этом сообщает Radio Free Asia со ссылкой на жителя приграничного города Синыйджу.

"Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как он закончится. Люди не могут даже отмечать собственный день рождения, если он попадает в траур", — уточнил собеседник.

Он добавил, что пойманных в состоянии алкогольного опьянения в прошлогодний траур арестовывали.

"Они рассматривались как идеологические преступники. Их увозили, и больше их никогда не видели", — подчеркнул северокореец.

Также изданию удалось поговорить с жителем юго-западной провинции Южный Хванхэ, который рассказал, что власть организовала специальное подразделение полиции, в задачи которого входит следить за исполнением запретов.

"Они расправятся с теми, кто наносит вред настроению коллективного траура", — пояснил он.

Также жители КНДР в этот период должны помогать бездомным.

"Предприятия несут ответственность за сбор продуктов для жителей и сотрудников, которые не могут прийти на работу из-за нехватки еды", — объяснил собеседник.

Напомним, что Ким Чен Ир правил КНДР с 1994 года до своей смерти в 2011 году. Этот период принято называть "Трудным походом" из-за экономического кризиса и страшного голода.