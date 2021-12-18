В Екатеринбурге пенсионерку выволокли из автобуса и бросили лежать на асфальте. © Telegram / "Екатеринбург № 1"

В Екатеринбурге водитель и кондуктор выволокли из автобуса старушку вниз головой и бросили в грязь. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал "Екатеринбург № 1".

На кадрах видно, что пожилая женщина не может самостоятельно подняться, а двое мужчин за руки оттаскивают её от автобуса. При этом один из них громко кричит о том, что пенсионерка помочилась в салоне, и матерится. В итоге старушку оставляют в грязи на обочине, а автобус уезжает дальше по маршруту.

Как рассказал очевидец, женщина очень долго поднималась по ступенькам автобуса, что и спровоцировало водителя на неадекватное поведение. Так, мужчине надоело ждать, он начал закрывать двери, а после открыл их и выволок пострадавшую на асфальт. Доползти до лавочки пенсионерке помогли люди на остановке.

Инцидентом заинтересовалась Прокуратура Екатеринбурга. Сотрудники надзорного органа намерены опросить работников транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. После будут приняты меры прокурорского реагирования.