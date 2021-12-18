МИД Чехии заявил о подготовке собственного "закона Магнитского"
По словам премьер-министра Фиала, республика должна реализовывать собственные национальные интересы на фоне усложнения обстановки в мире.
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МИД Чехии собирается заняться разработкой собственного варианта "закона Магнитского", который позднее предложат на утверждение парламенту. Об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Петром Фиалой.
"Мы хотим вернуть больше внимания правам человека в чешскую внешнюю политику. Этот закон позволит Чехии указывать на крупнейшие несправедливости в сфере прав человека и потом очень конкретно вводить санкции", — уточнил дипломат.
Также глава МИД отметил, что членство Чехии в Евросоюзе и НАТО является ключевым фактором безопасности и процветания республики.
"Мы должны будем посмотреть на отношения с Россией и Китаем. Это в интересах всех (чешских политических сил. — Прим. Лайфа), чтобы мы над ними работали. Тем не менее это нелёгкий вопрос. Поэтому мы говорим о ревизии отношений с Россией и Китаем", — добавил Липавский.
В свою очередь, глава кабмина Фиала подчеркнул, что Чехия должна реализовывать собственные национальные интересы на фоне усложняющейся обстановки в мире.
"Происходит удушение международной ситуации, ситуации в сфере безопасности. И в Европе мы являемся свидетелями этого. Достаточно посмотреть на происходящее на украинско-российской границе", — заключил политик.
Ранее Лайф сообщил, что страны G7 предупредили о высокой цене "вторжения" России на Украину. Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.
Напомним, закон, посвящённый делу Магнитского, был принят в США в 2012 году. Магнитский обвинил в коррупции ряд российских чиновников. Он скончался в изоляторе "Матросская Тишина".
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