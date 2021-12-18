В Саратове автобус с отказавшими тормозами въехал во двор, семь человек пострадало

Кадры с места ДТП с автобусом в Саратове © LIFE

В Саратове междугородний автобус въехал во двор на Новоузенской улице после того, как у него отказали тормоза. В результате ДТП пострадало семь человек, в том числе водитель, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Транспортное средство следовало из Зерновского сельского поселения в Саратов. На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, что помятый автобус стоит рядом с машинами и детской площадкой. Как сообщил наш источник, у одного из пострадавших серьёзно травмирована спина.

В телеграм-канале администрации города "Мэрия сообщает" отмечается, что глава Саратова Михаил Исаев поручил выехать на место происшествия начальнику Управления защиты населения Андрею Пономарёву, также представителям районной администрации для координации действий экстренных служб.

"Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. <...> На месте работают спасатели и экстренные службы", — указали в мэрии.