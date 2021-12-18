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В администрации президента Молдавии предложили объявить посла РФ персоной нон грата

Накануне Олег Васнецов участвовал в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Власти страны не признают выборы в республике законными.

18 декабря, 11:00
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<p>Олег Васнецов. Фото © <a href="https://moldova.mid.ru/posol" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Посольства РФ в Республике Молдова</a></p>

Олег Васнецов. Фото © Сайт Посольства РФ в Республике Молдова

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии, — персона нон грата. Нужно формальное решение", — написал Гузун в "Фейсбуке", комментируя участие дипломата в инаугурации Красносельского.

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Напомним, 12 декабря в Приднестровье прошли выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Красносельского, который избран на второй срок, инаугурация прошла 17 декабря. Власти Молдавии заранее объявили, что не признают выборы в Приднестровье законными.

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Ранее в Госдуме сочли ситуацию с задержанием военкора Семёна Пегова недружественным жестом Молдавии. Там предположили, что молдавским спецслужбам не понравился сюжет об истории приднестровского конфликта, съёмками которого занимался журналист.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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