В администрации президента Молдавии предложили объявить посла РФ персоной нон грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии, — персона нон грата. Нужно формальное решение", — написал Гузун в "Фейсбуке", комментируя участие дипломата в инаугурации Красносельского.

Напомним, 12 декабря в Приднестровье прошли выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Красносельского, который избран на второй срок, инаугурация прошла 17 декабря. Власти Молдавии заранее объявили, что не признают выборы в Приднестровье законными.