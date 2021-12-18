Российские Ту-22М3 и белорусские Су-30СМ провели совместное патрулирование границы

Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России. Позднее Владимир Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ в небе над Белоруссией, указав, что оно никак не связано с возникшим у её границы миграционным кризисом.