Российские Ту-22М3 и белорусские Су-30СМ провели совместное патрулирование границы
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что присутствие стратегической авиации РФ в небе над Белоруссией никак не связано с возникшим у её границы миграционным кризисом.
Кадр из видео © Telegram / Минобороны Белоруссии
Совместное патрулирование. Видео © Telegram / Минобороны Белоруссии
Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России осуществили совместное патрулирование воздушной границы Союзного государства в сопровождении смешанной тактической группы российских и белорусских многофункциональных истребителей Су-30СМ. Об этом сообщается в пресс-релизе в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.
"Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", — указали в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России. Позднее Владимир Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ в небе над Белоруссией, указав, что оно никак не связано с возникшим у её границы миграционным кризисом.
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