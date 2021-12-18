В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с поставками кофе в РФ

Ситуация с поставками кофе в Россию на данный момент является стабильной, перебоев не ожидается. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Минсельхоза.

"Объём импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", — говорится в релизе.

В министерстве также отметили, что у ряда российских производителей этого продукта есть свои плантации в Колумбии и Доминикане, а в РФ при этом действует нулевая пошлина на импорт зелёного кофе.

Ранее сообщалось, что на бирже кофе подорожал почти до максимума за 10 лет. Это произошло из-за того, что Бразилия столкнулась с неурожаем, в Эфиопии отмечается засуха, а контейнерный кризис вызвал сбои в поставках. По данным СМИ, на рынке ожидается дефицит арабики до 2023 года.