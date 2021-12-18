В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с поставками кофе в РФ
В ведомстве отметили, что объём импорта этого продукта в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн.
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Ситуация с поставками кофе в Россию на данный момент является стабильной, перебоев не ожидается. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Минсельхоза.
"Объём импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем", — говорится в релизе.
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В министерстве также отметили, что у ряда российских производителей этого продукта есть свои плантации в Колумбии и Доминикане, а в РФ при этом действует нулевая пошлина на импорт зелёного кофе.
Ранее сообщалось, что на бирже кофе подорожал почти до максимума за 10 лет. Это произошло из-за того, что Бразилия столкнулась с неурожаем, в Эфиопии отмечается засуха, а контейнерный кризис вызвал сбои в поставках. По данным СМИ, на рынке ожидается дефицит арабики до 2023 года.
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Как сообщал Лайф, эксперт Ольга Киселёва предупредила россиян о росте цен на абонементы в фитнес-клубы в 2022 году. На сегодняшний день представители этой индустрии работают в сложных условиях, а многие точки просто закрываются, уточнила она.
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