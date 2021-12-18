Две российские биатлонистки попали в топ-10 в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Кристина Резцова попали в десятку сильнейших в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Они заняли соответственно восьмое и девятое места.

Миронова уступила победительнице гонки шведке Эльвире Эберг 52 секунды. Резцова проиграла скандинавке 52,4 секунды.

Отметим, что перед вторым огневым рубежом Резцова шла на второй позиции, но три промаха в стрельбе из положения лёжа лишили её шансов бороться за медали.

Второе место с отставанием в 4,2 секунды заняла француженка Жюлья Симон. Третьей стала шведка Ханна Эберг, проигравшая своей младшей сестре 11,6 секунды.