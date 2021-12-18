Две российские биатлонистки попали в топ-10 в гонке преследования на этапе Кубка мира
Кристина Резцова перед второй стрельбой шла на второй позиции, но три промаха лишили её шансов бороться за медали.
Кристина Резцова © ТАСС / Maxim Thore / Bildbyran via ZUMA Press
Российские биатлонистки Светлана Миронова и Кристина Резцова попали в десятку сильнейших в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Они заняли соответственно восьмое и девятое места.
Миронова уступила победительнице гонки шведке Эльвире Эберг 52 секунды. Резцова проиграла скандинавке 52,4 секунды.
Отметим, что перед вторым огневым рубежом Резцова шла на второй позиции, но три промаха в стрельбе из положения лёжа лишили её шансов бороться за медали.
Второе место с отставанием в 4,2 секунды заняла француженка Жюлья Симон. Третьей стала шведка Ханна Эберг, проигравшая своей младшей сестре 11,6 секунды.
Россиянка Ульяна Нигматуллина стала 26-й (+2.21,0). Ирина Казакевич заняла 28-е место (+2.22,0), Валерия Васнецова — 47-я (+3.55,7).
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