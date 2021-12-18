Агент подтвердил интерес "Зенита" к лучшему бомбардиру Лиги конференций Кабралу

Паулу Питомбейра, агент нападающего швейцарского "Базеля" Артура Кабрала, заявил, что в услугах футболиста заинтересован петербургский "Зенит". Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это правда. "Зенит" действительно интересуется Кабралом", — рассказал Питомбейра.

Контракт Кабрала с "Базелем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром "Базеля", забив 20 мячей в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 27 раз в 30 встречах. Кроме того, с 13 голами он возглавляет список лучших бомбардиров Лиги конференций.