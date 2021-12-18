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Агент подтвердил интерес "Зенита" к лучшему бомбардиру Лиги конференций Кабралу

В нынешнем сезоне бразильский нападающий забил во всех турнирах 27 голов в 30 матчах.

18 декабря, 13:11
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVbDqeqoFgm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arthurcabral98</a></p>

© Instagram / arthurcabral98

Паулу Питомбейра, агент нападающего швейцарского "Базеля" Артура Кабрала, заявил, что в услугах футболиста заинтересован петербургский "Зенит". Об этом сообщает "РИА Новости".

"Это правда. "Зенит" действительно интересуется Кабралом", — рассказал Питомбейра.

Контракт Кабрала с "Базелем" рассчитан до 30 июня 2023 года. Его рыночная стоимость — 15 миллионов евро.

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В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром "Базеля", забив 20 мячей в 35 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне нападающий демонстрирует ещё более высокую результативность, поразив ворота соперников 27 раз в 30 встречах. Кроме того, с 13 голами он возглавляет список лучших бомбардиров Лиги конференций.

В октябре Кабрала впервые вызвали в сборную Бразилии перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. На поле в составе национальной команды он пока не выходил.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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