Депутат Хубезов рассказал о простых и универсальных способах профилактики онкологии © LIFE

Существуют простые и универсальные способы профилактики онкологии, которые давно известны и прописаны в клинических рекомендациях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

"Это образ жизни обязательно, так называемый ЗОЖ, правильное питание, правильный режим. Курить надо бросать обязательно. Если мы берём такую локализацию рака, как рак лёгких, его в подавляющем большинстве можно не допустить, просто бросив курить, и лучше даже не начинать. <...> И ряд других позиций, [в том числе] правильный скрининг, правильные обследования, диспансеризация", — рассказал парламентарий.

Он отметил, что онкология является проблемой цивилизации и в странах, где выше продолжительность и уровень жизни, чаще встречаются онкологические заболевания, а есть государства, где эта болезнь находится на первом месте.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Хубезов также рассказал об успехах общей вакцинации, развитии медицины после пандемии, дал прогнозы по ситуации с омикрон-штаммом в России, а также обсудил одобрение российской антиковидной вакцины "Спутник V" в Европе. Смотрите по ссылке.