Депутат Хубезов раскрыл, почему ГД отложила проект о проверке ковид-сертификатов в транспорте © LIFE

Законопроект о доступе в общественный транспорт по ковид-сертификатам сняли с рассмотрения в Госдуме после серьёзного обсуждения этого вопроса. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Мы понимаем, что он отложен до того момента, когда будут проработаны все детали. Мы видим, насколько острую реакцию это вызвало в нашем обществе, и, по сути дела, это решение (о снятии с рассмотрения. — Прим. Лайфа) было принято после обсуждения достаточно серьёзного депутатов с правительством. Потому что очень много вопросов касательно того, насколько инфраструктура наша транспортная готова к этому", — сказал парламентарий, подчеркнув, что решение было совместным, учитывалось мнение простых граждан.

Хубезов добавил, что законопроект направлен на то, чтобы бороться со скоплением людей, при этом задержка при проверке сертификатов может вызвать обратный эффект, что "точно никому не нужно". Как отметил депутат, такая инициатива обсуждается не для того, чтобы ограничить чьи-то права, а для того, чтобы защитить жизнь и здоровье большого количества людей, "получить коллективный иммунитет и наконец зажить более-менее привычной жизнью".

Парламентарий подчеркнул, что система проверки ковид-сертификатов показала свою эффективность в регионах, можно наблюдать снижение заболеваемости коронавирусом, пусть и не всегда стабильное. В целом заметно, что освобождается коечный фонд, намного меньше людей заболевает и умирает.

"По сути дела, этот законопроект ничего нового не вводит. Уже главы субъектов, губернаторы наши уже вводили, уже всё это введено. По сути дела, это просто, чтобы упорядочить эту структуру. И то, что сейчас идёт снижение [заболеваемости], во многом как раз заслуга [ограничений]", — заявил Хубезов.

Депутат выразил надежду, что в итоге "от нас отстанет этот вирус, станет, скажем, сезонным и перестанет быть таким смертоносным". Парламентарий подчеркнул, что чем быстрее люди вакцинируются, тем меньше шансов, что всё новые штаммы будут приходить.