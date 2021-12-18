Иммунолог Крючков назвал факторы, способные ускорить исчезновение антител к CoViD-19

Среди факторов, которые способны ускорить исчезновение антител к коронавирусу, врачи выделяют особенности врождённого иммунитета, возраст от 55 лет, наличие хронических заболеваний и приём лекарств-иммуносупрессоров. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал иммунолог Николай Крючков.

По словам специалиста, у некоторых людей иммунитет к вирусу вырабатывается недостаточно хорошо. Многое зависит от работы иммунной системы, которая состоит из связки врождённого и специфического иммунитета. Дефект во врождённой системе может не проявляться до контакта с инфекцией.

"По весенним исследованиям получалось, что у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А ещё у 25% они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами", — уточнил Крючков.

Также на антитела влияет возраст человека, как и хронические заболевания.

"Чем старше человек, начиная с 55–60 лет, тем у него при прочих равных слабее вырабатываются антитела, хуже формируется иммунитет. Тяжёлые хронические заболевания тоже могут привести к иммунодефициту", — поведал Крючков.

В числе прочего влиять на иммунитет могут препараты-иммуносупрессоры, применяемые для лечения аутоиммунных заболеваний ревматологического плана или онкологии.

Однако, по мнению эксперта, специально определять уровень антител в большинстве случаев не имеет смысла, куда полезнее узнать, насколько быстро исчезает иммунитет.

"В принципе, измерять уровень антител необязательно. Да, человек может попасть в группу, у которой быстрее снижается уровень антител, и, в принципе, неплохо было бы это узнать. Просто в рамках популяционной программы это необязательно делать", — заключил Крючков.