Сомнолог Полуэктов объяснил возрастающую потребность во сне в зимний период

Увеличение продолжительности сна в зимний период является не следствием изменения потребностей организма, а уменьшением светового дня. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал сомнолог Михаил Полуэктов.

"Это увеличение не связано с повышением потребности организма, а связано с изменением денно-светового дня и с уменьшением физической активности. Поэтому подстраиваться под это изменение сна не нужно", — уточнил специалист.

Полуэктов добавил, что эти перемены не вызывают стресса у организма, однако люди действительно лучше себя чувствуют при увеличенном световом дне.

"Это не стрессовая ситуация для организма. Это просто колебание нормальных показателей сна. В светлое время года люди реже страдают психическими заболеваниями", — подчеркнул специалист.

Делать с этими изменениями ничего не нужно, всё это лежит в рамках допустимой нормы, заключил сомнолог.