Судья Юлия Сафина умерла от осложнений, вызванных коронавирусом

От последствий коронавируса скончалась федеральный судья столичного Басманного суда Юлия Сафина. Об этом рассказал источник из её окружения в беседе с ТАСС.

"Несколько дней назад после осложнений от коронавируса на 45-м году жизни умерла судья Юлия Сафина", — пояснил собеседник агентства.

Юлии Сафиной было 44 года. Она выступала в качестве председательствующего судьи на нескольких громких процессах. В частности, Сафина назначала и продлевала меры пресечения таким обвиняемым, как бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви, а также экс-губернатор Кировской области Никита Белых.

В мае 2021 года квалификационная коллегия столичных судей приняла решение лишить Сафину статуса судьи. Позднее она обжаловала и добилась отмены этого решения, но потом занималась только делами об административных правонарушениях.