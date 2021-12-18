В Камбодже после свидания с иностранцем пропала россиянка
Информация о возможном похищении гражданки РФ поступила в Посольство России в Камбодже 15 декабря.
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Правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько, Посольство РФ контактирует с полицией и отслеживает ситуацию. Об этом сообщили РИА "Новости" в российской дипмиссии в королевстве.
"15 декабря на телефон экстренной связи консульского отдела Посольства России в Камбодже поступила информация о возможном похищении гражданки РФ Анастасии Шередько. После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела в правоохранительные органы королевства", — указал собеседник агентства.
В настоящее время сотрудники полиции Камбоджи проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ранее в СМИ появились сообщения о возможном похищении в Камбодже россиянки гражданином КНР, с которым она познакомилась в одной из соцсетей.
По данным СМИ, Анастасия проживает в Камбодже с 2019 года. Россиянка якобы работала хостес в казино и смогла накопить деньги на две квартиры.
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