В Камбодже после свидания с иностранцем пропала россиянка

Правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько, Посольство РФ контактирует с полицией и отслеживает ситуацию. Об этом сообщили РИА "Новости" в российской дипмиссии в королевстве.

"15 декабря на телефон экстренной связи консульского отдела Посольства России в Камбодже поступила информация о возможном похищении гражданки РФ Анастасии Шередько. После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела в правоохранительные органы королевства", — указал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции Камбоджи проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ранее в СМИ появились сообщения о возможном похищении в Камбодже россиянки гражданином КНР, с которым она познакомилась в одной из соцсетей.