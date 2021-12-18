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В Камбодже после свидания с иностранцем пропала россиянка

Информация о возможном похищении гражданки РФ поступила в Посольство России в Камбодже 15 декабря.

18 декабря, 13:17
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© VK / changingminds

Правоохранительные органы Камбоджи ищут пропавшую россиянку Анастасию Шередько, Посольство РФ контактирует с полицией и отслеживает ситуацию. Об этом сообщили РИА "Новости" в российской дипмиссии в королевстве.

"15 декабря на телефон экстренной связи консульского отдела Посольства России в Камбодже поступила информация о возможном похищении гражданки РФ Анастасии Шередько. После получения дополнительных сведений в отношении россиянки информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела в правоохранительные органы королевства", — указал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции Камбоджи проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ранее в СМИ появились сообщения о возможном похищении в Камбодже россиянки гражданином КНР, с которым она познакомилась в одной из соцсетей.

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По данным СМИ, Анастасия проживает в Камбодже с 2019 года. Россиянка якобы работала хостес в казино и смогла накопить деньги на две квартиры.

Ранее в Калмыкии семеро мужчин похитили "невесту" и избили её родных. Девушке удалось позвонить своим близким и сообщить, что её держат силой в таборе "жениха" в Челябинске. Спустя четыре дня похищенную с боем "невесту" нашли в городе Южноуральске Челябинской области.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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