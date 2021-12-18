Прокуратура Польши завела дело на сбежавшего в Белоруссию солдата

Польская районная прокуратура в городе Белосток возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию военнослужащего Эмиля Чечко и планирует объявить его в розыск. Об этом сообщается на сайте Польского агентства печати.

По словам заместителя белостокского прокурора по военным вопросам Радослава Вишенко, проводится предварительное расследование.

"Проводились мероприятия по месту жительства солдата, изъяты носители данных. Они будут предметом изучения, чтобы выяснить, планировал ли он это заранее или это было спонтанное действие", — сказал он.

Обвинение не исключает подачи ходатайства о временном аресте, которое будет предшествовать выдаче соответствующего ордера, добавил прокурор. Вишенко подчеркнул, что до вынесения решения о возможном временном аресте суд должен иметь в своём распоряжении представленные следователями доказательства, на основании которых мог бы вынести такое решение.

Ранее попросивший убежища в Белоруссии поляк рассказал об убийствах волонтёров на границе. Военнослужащий также признался, что побег из армии совершил окольными путями. По его словам, он решился, поскольку больше не мог молчать о том, что творится на территории Польши.