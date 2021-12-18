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Индия успешно испытала баллистическую ракету поколения Agni P

Весь полёт проходил под наблюдением радаров, а также других систем слежения. Боеголовка двигалась согласно траектории, все задачи были выполнены.

18 декабря, 13:09

© Wikipedia

Индией были успешно проведены испытания баллистической ракеты нового поколения Agni P, способной нести разные виды боеголовок, в том числе ядерную. Об этом стало известно из пресс-релиза Минобороны страны.

"Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) произвела успешный запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P с острова Абдул Калам близ берегов Одиши 18 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Как указало ведомство, весь полёт ракеты проходил под наблюдением радаров, а также других систем слежения. Ракета двигалась согласно траектории, все задачи были выполнены.

Этот запуск является вторым на счету у ракеты Agni P, первый прошёл 28 июня. Она разработана на базе баллистической ракеты Agni-II, обладает улучшенной системой наведения и более высокой точностью. Новое изделие может нести в себе два заряда весом до трёх тонн, способных разделиться в полёте.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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