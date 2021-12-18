Камера записала момент, как автобус с отказавшими тормозами въехал во двор в Саратове

Момент ДТП с автобусом с отказавшими тормозами в Саратове © t.me / mediamvd

Камера наблюдения запечатлела момент ДТП в Саратове, где автобус с отказавшими тормозами влетел во двор и повредил несколько машин. Видео опубликовано в телеграм-канале "МВД медиа".

На кадрах видно, что транспортное средство стремительно въехало на парковку дома, снесло забор, подпрыгнуло, отбросив в сторону легковушку, а затем остановилось.

По предварительным данным, госпитализированы шестеро пассажиров и водитель. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. Также по факту ДТП следователи организовали доследственную проверку, пишет пресс-служба СУ СК России по Саратовской области. По её итогам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

Вместе с тем начала проверку прокуратура региона. Сотрудники надзорного органа установят причины и условия, из-за которых возникло ДТП, проверят качество содержания автодороги, а также оценят соблюдение водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения.

"Также проверке подлежит транспортное средство в целях определения его технического состояния, наличия неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства", — указано в релизе.