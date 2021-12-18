"Любимую не отдают": В Минске открыли магазин с мерчем от Лукашенко
Футболки и толстовки с цитатами белорусского лидера начали продавать у Дворца независимости.
Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента РБ
В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, сообщает РИА "Новости".
Перед открытием у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек: первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.
Товары в торговой точке сделаны из натурального хлопка и представлены в базовых цветах — чёрном и белом. По данным агентства, одежда изготовлена на белорусских предприятиях и продаётся по демократичным ценам: футболки — около восьми долларов, мужские и женские худи — 16–18 долларов.
В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Из-за наплыва покупателей ей пришлось помогать консультантам и кассирам. Некоторые пришли на открытие в цветах государственного флага. Среди гостей было много семей с детьми, также на открытии присутствовали министр информации Владимир Перцов, замглавы администрации президента Игорь Луцкий и журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать на одежде "ушедшие в народ" крылатые фразы Лукашенко.
Особенно сильный интерес у минчан вызвали товары с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".
Ранее Лайф писал, что Лукашенко призвал страны ЕАЭС объединиться против американских "памперсов и чипсов". По словам политика, Запад мечтает полностью уничтожить конкурентов, поэтому евразийским партнёрам стоит отказаться от западных рынков и активнее развивать собственные.
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