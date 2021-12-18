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"Любимую не отдают": В Минске открыли магазин с мерчем от Лукашенко

Футболки и толстовки с цитатами белорусского лидера начали продавать у Дворца независимости.

18 декабря, 12:52

Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента РБ

Фото © Telegram / Пул Первого

Фото © Telegram / Пул Первого

В столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко, сообщает РИА "Новости".

Перед открытием у дверей магазина собралась очередь примерно из 50 человек: первым покупателям полагался подарок — шоколад "Президент". Впоследствии людей только прибавлялось, так что они с трудом помещались в стенах магазина.

Фото © Telegram / Пул Первого

Фото © Telegram / Пул Первого

Товары в торговой точке сделаны из натурального хлопка и представлены в базовых цветах — чёрном и белом. По данным агентства, одежда изготовлена на белорусских предприятиях и продаётся по демократичным ценам: футболки — около восьми долларов, мужские и женские худи — 16–18 долларов.

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В открытии магазина участвовала председатель госконцерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Из-за наплыва покупателей ей пришлось помогать консультантам и кассирам. Некоторые пришли на открытие в цветах государственного флага. Среди гостей было много семей с детьми, также на открытии присутствовали министр информации Владимир Перцов, замглавы администрации президента Игорь Луцкий и журналисты президентского пула, которым принадлежит идея размещать на одежде "ушедшие в народ" крылатые фразы Лукашенко.

Фото © Telegram / Пул Первого

Фото © Telegram / Пул Первого

Особенно сильный интерес у минчан вызвали товары с надписями "Любимую не отдают", "Факты на стол", "Президентами не становятся, президентами рождаются".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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