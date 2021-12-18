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Комедии Гайдая и "Гарри Поттер": Россияне рассказали, что будут смотреть в новогодние праздники

Меньше всего участников опроса заявили, что собираются просто довериться телеканалам и их сетке вещания.

18 декабря, 12:36

© Shutterstock

Три четверти россиян собираются в новогодние праздники посвятить часть времени просмотру отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, а 24% опрошенных признались, что у них "есть много других дел", в частности работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, в котором приняли участие 1600 человек, сообщает РБК.

Так, каждый пятый (21%) планирует в длинные выходные посмотреть какие-нибудь фильмы из классики советского кинематографа, особой популярностью при этом пользуются комедии Леонида Гайдая. Пятёрку самых востребованных в новогодние праздники фильмов составляют "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Шурика", "Джентльмены удачи" и "Чародеи".

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16% респондентов для просмотра в праздники выбрали современные зарубежные фильмы и сериалы, например картины о Гарри Поттере, "Игру престолов", "Ведьмака" и другие. Популярностью пользуется и зарубежная классика, эти киноленты упомянули 15% опрошенных. Чаще всего люди называли "Один дома", "Гринч — похититель Рождества", "День сурка", "Красотку" и "Полицейскую академию".

Современные российские фильмы привлекают 7% участников опроса, а наиболее популярными в этой категории стали "Ёлки", "Последний богатырь" и "Небо". Кроме того, 14% респондентов заявили, что намерены потратить свободное время на просмотр исторических хроник, английских детективных сериалов, военных драм, видео с концертов и аниме. А 3% опрошенных заявили, что будут смотреть то, что покажут по телевизору.

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Ранее опрос показал, что большинство россиян считают себя азартными людьми. При этом около половины респондентов относятся к победам равнодушно, а каждый второй признался в умении достойно проигрывать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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