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В АП Молдавии открестились от призывов об объявлении посла России персоной нон грата

Предложение Иона Гузуна связано с участием дипломата в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

18 декабря, 12:32
<p>Фото © NFCC / Шарифулин Валерий</p>

Фото © NFCC / Шарифулин Валерий

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к предложению председателя комиссии по вопросам помилования в президентуре республики Иона Гузуна объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сорину Штефырцэ.

"Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента", — сказала Штефырцэ.

Ранее Лайф писал, что Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Власти страны не признают выборы в республике законными.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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