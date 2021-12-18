В АП Молдавии открестились от призывов об объявлении посла России персоной нон грата
Предложение Иона Гузуна связано с участием дипломата в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
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Администрация президента Молдавии не имеет отношения к предложению председателя комиссии по вопросам помилования в президентуре республики Иона Гузуна объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сорину Штефырцэ.
"Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента", — сказала Штефырцэ.
Ранее Лайф писал, что Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Власти страны не признают выборы в республике законными.
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