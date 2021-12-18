В АП Молдавии открестились от призывов об объявлении посла России персоной нон грата

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к предложению председателя комиссии по вопросам помилования в президентуре республики Иона Гузуна объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сорину Штефырцэ.