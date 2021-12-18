Самолёты Минобороны эвакуировали из Кабула граждан РФ, Афганистана и Киргизии

На борту доставивших в Кабул 36 тонн гуманитарного груза самолётов военно-транспортной авиации находится около 200 граждан РФ, Киргизии и Афганистана. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, они уже вылетели из азиатской страны.

"Три самолёта военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана", — говорится в релизе.

Указывается, что самолёты доставят эвакуируемых на аэродром Чкаловский, который находится в Подмосковье. Но перед этим будут совершены промежуточные посадки для дозаправки на аэродромах Гиссар (Таджикистан) и Кант (Киргизия).

Также отмечается, что самолёты в период с 26 августа по 1 декабря эвакуировали из Афганистана 770 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Вместе с тем доставили более 100 тонн гуманитарного груза.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.