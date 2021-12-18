Американцы осудили Зеленского за обвинения в адрес России
На волне обсуждения слов главы Незалежной некоторые пользователи подняли темы Крыма и Донбасса, территории которых посчитали исконно русскими.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL
Читатели американского издания Breitbart ультраправого толка подвергли жёсткой критике просьбу президента Украины Владимира Зеленского к американцам нарастить помощь Незалежной из-за нарастающей угрозы со стороны России.
На фоне обсуждения слов украинского лидера некоторые пользователи подняли темы Крыма и Донбасса.
"Никакой Крым Россия в 2014 году не "колонизировала". Там и так жили главным образом этнические русские. Как и в Восточной Украине, кстати", — выразил мнение один из комментаторов.
"Хрущёв подарил Крым Украине в 1950-х. Все русские, что там живут, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией", — подхватил другой.
"Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то её никто не остановит", — заключил один из юзеров.
Другие читатели сайта предложили американцам не лезть в чужие распри.
"Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!" — подчеркнул один комментатор.
Некоторые решили, что Незалежной в любом случае нечего дожидаться помощи от США.
"И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", — заявил читатель.
Напомним, в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается. Российская сторона неоднократно это опровергала, а президент Владимир Путин в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал его не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
Ранее Лайф написал, что Мария Захарова уличила Запад в переброске "боевиков" на Украину под видом инструкторов. Незалежная накачивается вооружениями, указала дипломат, отметив, что контракты заключаются "многомиллионные, миллиардные".
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