Читатели американского издания Breitbart ультраправого толка подвергли жёсткой критике просьбу президента Украины Владимира Зеленского к американцам нарастить помощь Незалежной из-за нарастающей угрозы со стороны России.

На фоне обсуждения слов украинского лидера некоторые пользователи подняли темы Крыма и Донбасса.

"Никакой Крым Россия в 2014 году не "колонизировала". Там и так жили главным образом этнические русские. Как и в Восточной Украине, кстати", — выразил мнение один из комментаторов.

"Хрущёв подарил Крым Украине в 1950-х. Все русские, что там живут, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией", — подхватил другой.

"Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то её никто не остановит", — заключил один из юзеров.

Другие читатели сайта предложили американцам не лезть в чужие распри.

"Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!" — подчеркнул один комментатор.

Некоторые решили, что Незалежной в любом случае нечего дожидаться помощи от США.

"И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", — заявил читатель.