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Американцы осудили Зеленского за обвинения в адрес России

На волне обсуждения слов главы Незалежной некоторые пользователи подняли темы Крыма и Донбасса, территории которых посчитали исконно русскими.

18 декабря, 12:40
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

Читатели американского издания Breitbart ультраправого толка подвергли жёсткой критике просьбу президента Украины Владимира Зеленского к американцам нарастить помощь Незалежной из-за нарастающей угрозы со стороны России.

На фоне обсуждения слов украинского лидера некоторые пользователи подняли темы Крыма и Донбасса.

"Никакой Крым Россия в 2014 году не "колонизировала". Там и так жили главным образом этнические русские. Как и в Восточной Украине, кстати", — выразил мнение один из комментаторов.

"Хрущёв подарил Крым Украине в 1950-х. Все русские, что там живут, проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией", — подхватил другой.

"Донбасс скорее русский, чем украинский. Люди хотят независимости от Украины либо союза с Россией. Если последняя захочет принять эти республики, то её никто не остановит", — заключил один из юзеров.

Другие читатели сайта предложили американцам не лезть в чужие распри.

"Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!" подчеркнул один комментатор.

Некоторые решили, что Незалежной в любом случае нечего дожидаться помощи от США.

"И Украина, и Тайвань знают, что в самый ответственный момент их кинут. Запад слишком занят самоуничтожением, чтобы их поддержать", — заявил читатель.

Напомним, в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается. Российская сторона неоднократно это опровергала, а президент Владимир Путин в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал его не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.

Помощник Байдена Салливан: США продолжат оказывать военную помощь Украине

Помощник Байдена Салливан: США продолжат оказывать военную помощь Украине

Ранее Лайф написал, что Мария Захарова уличила Запад в переброске "боевиков" на Украину под видом инструкторов. Незалежная накачивается вооружениями, указала дипломат, отметив, что контракты заключаются "многомиллионные, миллиардные".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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