Двухлетний ребёнок умер после операции в частной стоматологии в Чите
Следственный комитет региона проводит проверку после произошедшего. По данным СМИ, трагедия произошла месяц назад.
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Двухлетний ребёнок умер после того, как ему сделали операцию в частной клинике в Чите. Об этом сообщает агентство ZabNews со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксану Немакину. Отмечается, что трагедия произошла в клинике "Медикс" в ноябре.
Как рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией, мальчика оперировали под наркозом в частной стоматологии. Во время хирургического вмешательства желудочный сок попал в лёгкие, ребёнок начал дёргаться, но врачи никак не отреагировали. Операция шла три часа, а после того как малыша вывели из наркоза, он не смог дышать сам. Ребёнка положили в реанимацию государственной больницы в состоянии комы, он скончался 14 ноября.
В самом медучреждении пока не давали комментариев по ситуации. В свою очередь, следователи СУ СК РФ по региону проводят проверку по факту произошедшего. Отмечается, что уже опрошены родители погибшего ребёнка, руководство и персонал клиники, кроме того, изъяты и изучаются медицинские документы. Проведение проверки контролирует Прокуратура Забайкальского края. В надзорном ведомстве уточнили, что к правоохранителям обратилась мать малыша.
Ранее Лайф рассказывал, что шестилетний мальчик умер в частной стоматологии Петербурга. В медучреждении гибель объяснили синдромом внезапной смерти. По словам медиков, у малыша остановилось сердце ещё до того, как ему дали наркоз. В течение 45 минут врачи пытались его реанимировать, но их попытки, к сожалению, не увенчались успехом.
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