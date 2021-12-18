Двухлетний ребёнок умер после операции в частной стоматологии в Чите

Двухлетний ребёнок умер после того, как ему сделали операцию в частной клинике в Чите. Об этом сообщает агентство ZabNews со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Забайкальского края Оксану Немакину. Отмечается, что трагедия произошла в клинике "Медикс" в ноябре.

Как рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией, мальчика оперировали под наркозом в частной стоматологии. Во время хирургического вмешательства желудочный сок попал в лёгкие, ребёнок начал дёргаться, но врачи никак не отреагировали. Операция шла три часа, а после того как малыша вывели из наркоза, он не смог дышать сам. Ребёнка положили в реанимацию государственной больницы в состоянии комы, он скончался 14 ноября.

В самом медучреждении пока не давали комментариев по ситуации. В свою очередь, следователи СУ СК РФ по региону проводят проверку по факту произошедшего. Отмечается, что уже опрошены родители погибшего ребёнка, руководство и персонал клиники, кроме того, изъяты и изучаются медицинские документы. Проведение проверки контролирует Прокуратура Забайкальского края. В надзорном ведомстве уточнили, что к правоохранителям обратилась мать малыша.