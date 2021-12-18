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Что не так с фразой "спокойной ночи" и кому её лучше не говорить

Люди произносят эти слова на автомате, не особо задумываясь о значении. Но сейчас всё чаще встречается мнение, что в этом высказывании заложен негативный смысл.

18 декабря, 10:45

Фото © Unsplash / Caroline Attwood

Оказалось, что для некоторых слова "спокойной ночи" звучат устрашающе, так как схожи с ещё одной фразой — "спи спокойно", — которую произносят, провожая усопшего в последний путь. Следовательно, пожелание хорошо выспаться и отдохнуть якобы превращается в пожелание смерти.

Фото © Unsplash / Caroline Attwood

Фото © Unsplash / Caroline Attwood

Такое мнение основано скорее на личном восприятии, а не на фактах, отмечает "Заговор мага". Но впечатлительным людям, которые ассоциируют фразу с покойниками, "спокойной ночи" действительно лучше не желать.

Не стоит адресовать эти слова и медикам на работе, ведь у них существует суеверие, что пожелание воплотится с точностью наоборот и дежурство будет тяжёлым. Людям, с которыми вы мало знакомы, можно сказать нейтральное "доброй ночи". А вот близким и малышам можно смело желать спокойной ночи и сладких снов.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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