Что не так с фразой "спокойной ночи" и кому её лучше не говорить

Оказалось, что для некоторых слова "спокойной ночи" звучат устрашающе, так как схожи с ещё одной фразой — "спи спокойно", — которую произносят, провожая усопшего в последний путь. Следовательно, пожелание хорошо выспаться и отдохнуть якобы превращается в пожелание смерти.

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Такое мнение основано скорее на личном восприятии, а не на фактах, отмечает "Заговор мага". Но впечатлительным людям, которые ассоциируют фразу с покойниками, "спокойной ночи" действительно лучше не желать.