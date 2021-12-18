Депутат Хубезов рассказал, как в России может развиваться ситуация с омикрон-штаммом © LIFE

Информация об омикрон-штамме коронавируса и последствиях, которые он вызывает, на данный момент приходит в Россию в целом из зарубежных источников. Чаще всего звучат сообщения о том, что этот вариант CoViD-19 имеет большую заразность, но при этом вызывает менее тяжёлые последствия. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

"Здесь было определённое мнение, что может сыграть это нам на руку. То есть он ("омикрон". — Прим. Лайфа) может вытеснить "дельту" — более тяжёлый штамм — и иммунизировать население. Но это такой, скажем, самый благоприятный вариант, но он научно обоснован, то есть он тоже имеет право на жизнь, он имеет право быть. Но как будет на самом деле, посмотрим", — сказал парламентарий.

Хубезов добавил, что в последние дни поступают уже более тревожные сообщения, в частности, из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что всё же "есть чего опасаться". Депутат отметил, что сейчас российские специалисты в центре имени Гамалеи изучают "омикрон", который привезли туристы из ЮАР, и "расшифровывают" его.

"Мы должны понимать, насколько эффективна будет наша вакцина против этого штамма, потому что несколько десятков мутаций как раз вот в этом S-белке пресловутом, в шипе, который, по сути, является главным оружием", — подчеркнул гость шоу.

Он добавил, что, по словам главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, уже через шесть-семь дней специалисты будут иметь необходимые данные, чтобы понимать, "что это за вирус, с чем его едят и что нам от него ждать".