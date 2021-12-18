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Вице-канцлер Германии Хабек назвал "Северный поток – 2" геополитической ошибкой

Экономист отметил, что решение по открытию газопровода будет принято на основании европейского права.

18 декабря, 13:40
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Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек считает решение о строительстве газопровода "Северный поток – 2" геополитической ошибкой.

"Геополитически "Северный поток – 2" был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против", — сказал он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Вице-канцлер отметил, что решение по открытию газопровода будет принято на основании европейского права, а пока его судьба неизвестна. Также проблемы могут возникнуть в случае, если Россия "вновь нарушит территориальную целостность Украины", подчеркнул Хабек.

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Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер отверг связь запуска "Северного потока – 2" с политикой. По его словам, проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и "исход не предрешён".

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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