Вице-канцлер Германии Хабек назвал "Северный поток – 2" геополитической ошибкой

Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек считает решение о строительстве газопровода "Северный поток – 2" геополитической ошибкой.

"Геополитически "Северный поток – 2" был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против", — сказал он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вице-канцлер отметил, что решение по открытию газопровода будет принято на основании европейского права, а пока его судьба неизвестна. Также проблемы могут возникнуть в случае, если Россия "вновь нарушит территориальную целостность Украины", подчеркнул Хабек.