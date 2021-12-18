Депутат Рады Кучеренко предрёк Зеленскому судьбу сбежавшего с Украины Порошенко

Президента Украины Владимира Зеленского может постичь та же участь, что и бывшего главу Незалежной Петра Порошенко, который покинул страну после обвинений со стороны ГБУ. Таким мнением поделился депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Наш".

"Сейчас все должны подумать и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена", — сказал парламентарий.

Кучеренко добавил, что с моральной точки зрения ему неприятно наблюдать ситуацию, случившуюся с бывшим президентом, которому в 2014 году избиратели оказали беспрецедентное доверие.