Депутат Рады Кучеренко предрёк Зеленскому судьбу сбежавшего с Украины Порошенко
Парламентарий отметил, что с моральной точки зрения ему крайне неприятно наблюдать ситуацию, случившуюся с экс-президентом.
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. © ТАСС / Sergei Chuzavkov / SOPA Images via ZUMA Wire
Президента Украины Владимира Зеленского может постичь та же участь, что и бывшего главу Незалежной Петра Порошенко, который покинул страну после обвинений со стороны ГБУ. Таким мнением поделился депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Наш".
"Сейчас все должны подумать и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена", — сказал парламентарий.
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Кучеренко добавил, что с моральной точки зрения ему неприятно наблюдать ситуацию, случившуюся с бывшим президентом, которому в 2014 году избиратели оказали беспрецедентное доверие.
Напомним, Порошенко покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. Согласно сообщению партии политика, экс-лидер Незалежной заранее запланировал встречи в Турции и Польше.
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