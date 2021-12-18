Отец передумал отказываться от дочери, которую на камеру жестоко избивала мать

Отец избитой в Казани малышки решил забрать дочь на воспитание себе. Прежде он отказался от ребёнка и подписал согласие на передачу родительских прав своей матери. Как сообщил источник Лайфа, теперь же мужчина уверяет, что его собственная родительница лишь ищет выгоду в такой сделке, а благополучие и здоровье внучки на самом деле ей безразличны.

По данным нашего собеседника, отцу малышки не понравилось, что перед прессой его мать ведёт себя чересчур напоказ. По его словам, недавно она оформила кредит на покупку квартиры в Казани, а так как выплачивать его тяжело, пособие не помешает. Мужчина жить с матерью отказался.

Кроме того, о заявлении в опеку знал и отец мужчины. Дед малышки, по нашим данным, подавал такое же заявление. Он тоже считает, что бывшая супруга ведёт себя подозрительно. Теперь опеку могут оформить на крёстную папы девочки. Со слов родных, женщина живёт с семьёй в большом доме, ей они доверяют.

По данным источника, отец малышки уже обращался в органы опеки, просил вернуть ребёнка и грозил оформить опеку на свою крёстную. Из-за конфликта с матерью мужчина категорически против того, чтобы дочь воспитывала бабушка.