Биатлонист Латыпов завоевал второе серебро за два дня на этапе Кубка мира во Франции
В пасьюте его опередил только Кантен Фийон Майе из Франции.
Фото © ТАСС / EPA / FREDRIK SANDBERG
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
На финише он уступил только хозяину трассы Кантену Фийону Майе. Преимущество француза составило 16,1 секунды. Третьим с отставанием в 16,2 секунды стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Россиянин Карим Халили занял восьмое место, проиграв Фийону Майе 1 минуту 18,6 секунды. Александр Поварницын финишировал 12-м (+1.36,0), Александр Логинов — 18-й (+1.59,0), Даниил Серохвостов — 25-й (+2.51,2), Василий Томшин — 35-й (+3.31,9).
Для Латыпова серебро стало вторым подряд на этапе Кубка мира в Анси. Накануне он показал второй результат в спринтерской гонке, проиграв только норвежцу Йоханнесу Бё.
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