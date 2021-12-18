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Британские учёные назвали необычные симптомы заражения "омикроном"

Один из исследователей считает, что уже к Рождеству этот вариант инфекции будет доминировать в королевстве.

18 декабря, 14:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Исследователи из британского приложения ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса.

Результаты исследования показали: проявления новой мутации отличаются от предыдущих. Согласно сообщениям заболевших ковидом жителей Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются частое чихание, першение в горле, головная боль, повышенная утомляемость и насморк.

Журналисты британской газеты Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже остальных, — потерю аппетита.

Названы два неожиданных симптома заражения штаммом "омикрон"

Названы два неожиданных симптома заражения штаммом "омикрон"

Ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор считает, что уже к Рождеству "омикрон" станет доминирующим в Британии штаммом. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом ковида будет выше, чем, например, в случае с "дельтой" и любыми другими разновидностями инфекции.

Врач Шугушев рассказал о возможном постковидном синдроме после омикрон-штамма

Врач Шугушев рассказал о возможном постковидном синдроме после омикрон-штамма

Ранее вирусолог Александр Горелов раскрыл, когда переносчик "омикрона" наиболее заразен для окружающих. Несмотря на то что вирус живёт вне организма не более трёх часов, при большом скоплении людей избежать заражения крайне сложно, указал эксперт Роспотребнадзора.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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