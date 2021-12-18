Британские учёные назвали необычные симптомы заражения "омикроном"

Исследователи из британского приложения ZOE COVID Study, основываясь на данных пользователей, опубликовали список симптомов, указывающих на заражение омикрон-штаммом коронавируса.

Результаты исследования показали: проявления новой мутации отличаются от предыдущих. Согласно сообщениям заболевших ковидом жителей Лондона, наиболее часто среди симптомов "омикрона" встречаются частое чихание, першение в горле, головная боль, повышенная утомляемость и насморк.

Журналисты британской газеты Express также обратили внимание на необычный признак заражения, который встречается чуть реже остальных, — потерю аппетита.

Ведущий научный сотрудник ZOE Тим Спектор считает, что уже к Рождеству "омикрон" станет доминирующим в Британии штаммом. Специалист также предположил, что уровень заболеваемости этим вариантом ковида будет выше, чем, например, в случае с "дельтой" и любыми другими разновидностями инфекции.