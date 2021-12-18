Сборная России по хоккею обыграла Чехию и гарантировала себе победу на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею со счётом 5:2 победила чешскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.

В составе российской команды дубль оформил Михаил Григоренко. По шайбе забросили его партнёры по сборной Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов. У чехов отличились Ян Коварж и Милан Гулаш.

Сборная России набрала девять очков и гарантировала себе победу на Кубке Первого канала. Второе место с пятью баллами занимает Финляндия. Третьей идёт канадская команда, у которой три балла. У Чехии остаётся одно очко, у Швеции нет набранных баллов.

Турнир завершится в воскресенье, 19 декабря. В 11:00 по московскому времени сыграют сборные Чехии и Швеции. Игра россиян против финнов начнётся в 15:30.