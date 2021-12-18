Сборная России по хоккею обыграла Чехию и гарантировала себе победу на Кубке Первого канала
В составе нашей команды дубль оформил Михаил Григоренко, по шайбе забросили Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов.
Фото © ФХР
Сборная России по хоккею со счётом 5:2 победила чешскую команду на Кубке Первого канала — втором в нынешнем сезоне этапе Евротура. Встреча состоялась на "ЦСКА-арене" в Москве.
В составе российской команды дубль оформил Михаил Григоренко. По шайбе забросили его партнёры по сборной Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов. У чехов отличились Ян Коварж и Милан Гулаш.
Елесин – пушка страшная! pic.twitter.com/pFy6PvV0Yk— Хоккей России (@russiahockey) December 18, 2021
Сборная России набрала девять очков и гарантировала себе победу на Кубке Первого канала. Второе место с пятью баллами занимает Финляндия. Третьей идёт канадская команда, у которой три балла. У Чехии остаётся одно очко, у Швеции нет набранных баллов.
Турнир завершится в воскресенье, 19 декабря. В 11:00 по московскому времени сыграют сборные Чехии и Швеции. Игра россиян против финнов начнётся в 15:30.
Кубок Первого канала по хоккею
Россия — Чехия — 5:2
Шайбы: Грицюк 1' (1:0), Вовченко 8' (2:0), Григоренко 15' (3:0), Коварж 19' (3:1), Григоренко 38' (4:1), Елесин 40' (5:1), Гулаш 48' (5:2)
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