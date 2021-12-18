Вирусолог Волчков раскрыл, кто тяжелее остальных перенесёт заражение "омикроном"

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков заявил, что люди, которые ещё не болели коронавирусом и не сделали прививку, могут столкнуться с тяжёлой формой заболевания омикрон-штаммом ковида.

"У нас уже огромный объём людей, которые и переболели, и вакцинировались. Для этой группы людей "омикрон" будет лёгкой историей. Как апдейт (обновление. — Прим. Лайфа). То, что мы изначально и предрекали. Это способ нашей иммунной системе получить апдейт к "омикрону" тоже. А вот у тех людей, которые не переболели, могут быть серьёзные последствия", — передаёт его слова Ura.ru.

Специалист добавил, что коронавирусу с каждой новой мутацией всё сложнее атаковать людей, которые ещё ни разу не сталкивались с инфекцией.

"И "дельте", и "омикрону" всё сложнее и сложнее подобраться к ещё не переболевшим людям, потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счёт собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность", — заявил учёный.

Его коллега член-корреспондент РАН Пётр Чумаков добавил, что под ударом по-прежнему находятся пожилые, несовершеннолетние и все, "у кого запаса сил недостаточно для того, чтобы переносить даже небольшие стрессы".