Экс-глава управления Минобороны РФ назвал условие размещения ядерного оружия в Белоруссии

Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии только в качестве ответной меры.

"Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно", — сообщил Ивашов в беседе с "Интерфаксом".

И тем не менее, отметил военный, Россия не собирается первой размещать ядерное оружие на территории Белоруссии. Это связано в том числе со сложными отношениями нашего государства с США и Европой. "Сегодня это нежелательно и, собственно говоря, не нужно", — подчеркнул собеседник агентства.