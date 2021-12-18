Экс-глава управления Минобороны РФ назвал условие размещения ядерного оружия в Белоруссии
И хотя сейчас это не особо нужно, такое развитие событий возможно, отметил генерал-полковник в отставке.
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Бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии только в качестве ответной меры.
"Только как ответная мера, если такое оружие, ядерное прежде всего, будет размещаться на территории Украины, Прибалтики и так далее. Вот тогда возможно", — сообщил Ивашов в беседе с "Интерфаксом".
И тем не менее, отметил военный, Россия не собирается первой размещать ядерное оружие на территории Белоруссии. Это связано в том числе со сложными отношениями нашего государства с США и Европой. "Сегодня это нежелательно и, собственно говоря, не нужно", — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что Минск готов разместить ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Как отметил Владимир Макей, республика рассматривает такой шаг как один из вариантов ответа на возможные действия альянса на территории Польши.
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