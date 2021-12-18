Экс-замминистра обороны Греции Исихос оценил предложения РФ о гарантиях безопасности

Предложения России о взаимных с НАТО гарантиях безопасности в Европе очень важны для Москвы, однако альянс может их не принять. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции и член партии "Народное единство" Костас Исихос.

"Предложения России по новому соглашению о мерах обеспечения безопасности России и государств НАТО, особенно для Европейского континента, обеспечат продолжение мира. Девять статей в проекте соглашения являются предложением исключительной важности и очень своевременными", — сказал Исихос.

По его словам, сейчас нет даже той безопасности, которая была в годы холодной войны, а российская инициатива касается всех народов Европы и гармонизирует с последней резолюцией, внесённой РФ на Генассамблею ООН, по борьбе с нацизмом и неонацизмом. Исихос уверен, что это поможет Европе "выбросить идеи нацизма, фашизма, войны и дискриминации".

"Она вносилась многие годы. Идеи неонацизма, к сожалению, распространяются по всей планете, и особенно в Европе", — отметил собеседник агентства.

Однако по поводу статей 4 (о возвращении ВС к ситуации до расширения НАТО) и 7 (об отказе НАТО вести военную деятельность на территории Украины, Закавказья и Центральной Азии) Исихос выразил сомнения. Он считает, что они "обеспечили бы в очень большой степени возвращение к ситуации 1997 года".