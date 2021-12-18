ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей в соцсетях
Как отмечается, инспекторы уже приняли свыше 600 мер административного воздействия в отношении 150 лихачей, размещавших "контент с нарушениями ПДД".
Фото © ТАСС / Александр Алпаткин
Московская Госавтоинспекция подписалась на социальные сети блогеров, которые пропагандируют опасное вождение и нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД по столице Александр Быков в интервью телеканалу "Россия 24".
"В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в средствах массовой информации. Мы являемся активными пользователями соцсетей и в том числе подписчиками так называемых блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даём", — уточнил Быков.
По словам главы столичного УГИБДД, инспекторы уже более 600 раз применили меры административного воздействия в отношении 150 лихачей, размещавших контент с нарушением ПДД.
Ранее Лайф рассказывал о гибели двух человек в страшном ДТП с тремя авто на Кутузовском проспекте в Москве. По версии правоохранителей, водитель БМВ вылетел на встречную полосу и протаранил две машины. Позже стало известно, что за рулём БМВ, протаранившего два автомобиля, был блогер Саид Губденский. В результате столкновения он погиб на месте, а позже в больнице скончался пассажир немецкого авто. После этого власти особенно сильно заинтересовались блогерами-автолюбителями.
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