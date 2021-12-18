ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей в соцсетях

Московская Госавтоинспекция подписалась на социальные сети блогеров, которые пропагандируют опасное вождение и нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД по столице Александр Быков в интервью телеканалу "Россия 24".

"В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в средствах массовой информации. Мы являемся активными пользователями соцсетей и в том числе подписчиками так называемых блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даём", — уточнил Быков.

По словам главы столичного УГИБДД, инспекторы уже более 600 раз применили меры административного воздействия в отношении 150 лихачей, размещавших контент с нарушением ПДД.