Зеленский упростил получение гражданства Украины для некоторых россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства Незалежной политическими беженцами и иностранцами, воевавшими в Донбассе на стороне Киева. Об этом стало известно из публикации на сайте украинского лидера.

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощённого приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц", — говорится в сообщении.

Документ был принят Верховной радой 14 декабря.

"Упрощённая процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооружённых сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", — указано в релизе.

По данным поправкам предусматривается, что для некоторых иностранцев будет достаточно только подать заявление и отказаться от прошлого гражданства.