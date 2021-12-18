Onet: Польские спецслужбы подозревают сбежавшего в Белоруссию солдата в шпионаже

Сбежавший 16 декабря в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко мог шпионить в пользу Минска или же был информатором, считают спецслужбы Польши. Об этом сообщил портал Onet со ссылкой на источник.

По информации собеседника, Чечко мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом. Указывается, что его должны были уволить из армии. Тогда Минск якобы мог предложить парню пересечь границу, чтобы использовать его в пропагандистских целях.

"Если бы солдат в польской форме пересёк границу с Белоруссией, [он] был бы застрелен либо задержан, заключён под стражу и подвергнут многодневным допросам", — уточнил источник.



Также спецслужбы заинтересовались семейными связями солдата. По их информации, кто-то из близких Чечко якобы находился в отношениях с гражданином Белоруссии.

Как сообщает газета Wyborcza, в сентябре солдат был осуждён за насилие над знакомым, а в декабре его задерживали за вождение в нетрезвом виде.