Onet: Польские спецслужбы подозревают сбежавшего в Белоруссию солдата в шпионаже
По их версии, Чечко мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.
Эмиль Чечко. Фото © gpk.gov.by
Сбежавший 16 декабря в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко мог шпионить в пользу Минска или же был информатором, считают спецслужбы Польши. Об этом сообщил портал Onet со ссылкой на источник.
По информации собеседника, Чечко мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом. Указывается, что его должны были уволить из армии. Тогда Минск якобы мог предложить парню пересечь границу, чтобы использовать его в пропагандистских целях.
"Если бы солдат в польской форме пересёк границу с Белоруссией, [он] был бы застрелен либо задержан, заключён под стражу и подвергнут многодневным допросам", — уточнил источник.
Также спецслужбы заинтересовались семейными связями солдата. По их информации, кто-то из близких Чечко якобы находился в отношениях с гражданином Белоруссии.
Как сообщает газета Wyborcza, в сентябре солдат был осуждён за насилие над знакомым, а в декабре его задерживали за вождение в нетрезвом виде.
Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию. Экс-глава государства добавил, что за подобные ситуации должен нести ответственность человек, который всем командует.
Комментариев: 0