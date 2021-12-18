Бывший президент Польши Коморовский назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский обвинил министра национальной обороны Мариуша Блащака в побеге солдата Эмиля Чечко в Белоруссию. Своё заявление экс-глава государства сделал в эфире радиостанции RMF FM.

"В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Именно он отправил этих солдат на границу несмотря на то, что они не подготовлены для замещения пограничников или полицейских", — сказал Коморовский.

Политик добавил, что за подобные ситуации должен нести ответственность человек, который всем командует. Точно так поступал Коморовский, когда был министром обороны (2000–2001 годы).

Ранее Прокуратура Польши завела дело на сбежавшего в Белоруссию солдата. Военнослужащего обвиняют в дезертирстве за границу, ему грозит от одного года до 10 лет лишения свободы.