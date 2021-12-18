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Бывший президент Польши Коморовский назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

Экс-глава государства добавил, что за подобные ситуации должен нести ответственность человек, который всем командует.

18 декабря, 14:11
<p>Экс-президент Польши Бронислав Коморовский © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/113077252063553/photos/pb.100044562243941.-2207520000../1307004609337472/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bronisław Komorowski</a></p>

Экс-президент Польши Бронислав Коморовский © Facebook / Bronisław Komorowski

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский обвинил министра национальной обороны Мариуша Блащака в побеге солдата Эмиля Чечко в Белоруссию. Своё заявление экс-глава государства сделал в эфире радиостанции RMF FM.

"В этом случае моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр национальной обороны. Именно он отправил этих солдат на границу несмотря на то, что они не подготовлены для замещения пограничников или полицейских", — сказал Коморовский.

Политик добавил, что за подобные ситуации должен нести ответственность человек, который всем командует. Точно так поступал Коморовский, когда был министром обороны (2000–2001 годы).

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Ранее Прокуратура Польши завела дело на сбежавшего в Белоруссию солдата. Военнослужащего обвиняют в дезертирстве за границу, ему грозит от одного года до 10 лет лишения свободы.

Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию поведал Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, парень попросил убежища из-за несогласия с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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