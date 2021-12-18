В Петербурге семимесячного малыша госпитализировали с ожогами и истощением

Семимесячный малыш с трёхдневными ожогами и истощением был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу Санкт-Петербурга, сообщили в аппарате уполномоченной по правам ребёнка в Северной столице Анны Митяниной.

"Ребёнок поступил в детскую городскую больницу в тяжёлом состоянии, с застарелыми двух-, трёхсуточными ожогами, врачи диагностировали выраженную белково-калорийную недостаточность", — говорится в релизе. Уточняется, что мать не могла помочь малышу, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Врачи зафиксировали у малыша ожоги 2-й степени более 15% тела, вдобавок к ним ребёнок явно недоедал и был обезвожен. Каких-либо повреждений внутренних органов медики не обнаружили.

Отмечается, что мать проживает с ребёнком в пятикомнатной коммунальной квартире, где занимает одну комнату. По словам соседей, женщина склонна к употреблению алкоголя.

"На момент прибытия органов полиции мама находилась в состоянии опьянения. От оказания медицинской помощи своему малолетнему сыну категорически отказывалась. К уголовной ответственности не привлекалась. На комиссии по делам несовершеннолетних не состояла", — уточнили в аппарате.

Отец в это время находился в командировке, в беседе с правоохранителями пообещал в течение недели вернуться за сыном. Сейчас малыш восстанавливается в детской больнице имени Филатова, он пробудет там ближайшие 10 дней, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке".