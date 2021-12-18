Луганскую ТЭС переведут на газ из-за дефицита угля

В связи с дефицитом угля Луганскую ТЭС переводят на газ. Такое решение приняла национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).

"Возможность замещения угля газом в первую очередь внедрена именно для Луганской ТЭС", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте Минэнерго Незалежной в "Фейсбуке".

По данным ведомства, другого способа обеспечить станцию достаточным запасом топлива нет.

Сообщается, что 15 декабря профильным ведомствам выдали протокольное поручение разработать механизм замещения топлива.

"Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только в период возможного отсутствия в достаточных объёмах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации", — уточняется в материале.

Напомним, 11 декабря депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что Луганская область оказалась близка к "техногенной катастрофе" из-за остановки поставок угля на местную ТЭС. Он считает, что в этом виноваты власти страны, которые не построили прямую железную дорогу к городу Счастье и не обеспечили станцию газом.