Немцев возмутили слова вице-канцлера Хабека, назвавшего "Северный поток – 2" ошибкой
Жители ФРГ сошлись во мнении, что угрозы министра экономики смешны, и напомнили о необходимости думать о гражданах.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Читатели немецкого информационно-политического еженедельника Focus жёстко раскритиковали слова министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека по поводу "Северного потока – 2". Как уже писал Лайф, Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал строительство газопровода геополитической ошибкой и пригрозил проблемами с запуском в случае "нарушения Россией территориальной целостности Украины". Немцы посчитали его угрозы смешными.
"Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией", — указал один из комментаторов.
"Это напоминает мне детский сад. Если ты заберёшь мою машину, я сломаю твой дом из LEGO. Это, безусловно, произведёт впечатление на Путина! Помогите, кого мы избрали!" — подхватил тему другой.
Некоторые читатели напомнили Хабеку, что он должен думать в первую очередь о гражданах, а не о геополитической обстановке.
"Отлично! Мы, конечно, хорошо накажем Путина толпой замерзающих немцев!" — подтрунил над политиком комментатор.
"Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас", — посчитал другой.
"Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива", — подытожил один из читателей.
Вице-канцлер ранее отметил, что решение по открытию газопровода будет принято на основании европейского права, а пока его судьба неизвестна.
Ранее Лайф писал, что американцы осудили Владимира Зеленского за обвинения в адрес России. На волне обсуждения слов главы Незалежной некоторые пользователи подняли темы Крыма и Донбасса, территории которых посчитали исконно русскими.
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