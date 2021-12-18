Немцев возмутили слова вице-канцлера Хабека, назвавшего "Северный поток – 2" ошибкой

Читатели немецкого информационно-политического еженедельника Focus жёстко раскритиковали слова министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека по поводу "Северного потока – 2". Как уже писал Лайф, Хабек в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал строительство газопровода геополитической ошибкой и пригрозил проблемами с запуском в случае "нарушения Россией территориальной целостности Украины". Немцы посчитали его угрозы смешными.

"Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией", — указал один из комментаторов.

"Это напоминает мне детский сад. Если ты заберёшь мою машину, я сломаю твой дом из LEGO. Это, безусловно, произведёт впечатление на Путина! Помогите, кого мы избрали!" — подхватил тему другой.

Некоторые читатели напомнили Хабеку, что он должен думать в первую очередь о гражданах, а не о геополитической обстановке.

"Отлично! Мы, конечно, хорошо накажем Путина толпой замерзающих немцев!" — подтрунил над политиком комментатор.

"Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас", — посчитал другой.

"Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива", — подытожил один из читателей.

Вице-канцлер ранее отметил, что решение по открытию газопровода будет принято на основании европейского права, а пока его судьба неизвестна.