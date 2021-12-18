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В Лондоне из-за распространения омикрон-штамма ковида объявлено чрезвычайное положение

По словам мэра, этот вариант мутации — доминирующий. В прошлый раз режим ЧП в британской столице вводили почти год назад, а именно 8 января.

18 декабря, 16:00
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Фото © Pixabay

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе из-за роста числа случаев заражения новым штаммом ковида "омикрон". Вместе с тем увеличивается число госпитализированных пациентов с коронавирусом, сообщил градоначальник в эфире телеканала Sky News.

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]. [В Лондоне] наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом", — сказал Хан.

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Так, в Британии уже выявлено почти 25 тысяч случаев заражения "омикроном", причём 10 тысяч — за последние 24 часа. В правительственных данных утверждается, что по сравнению с предыдущим семидневным периодом за последнюю неделю показатели госпитализации выросли на 28%.

Ранее стало известно, что Австрия с 20 декабря запретит въезд непривитым и не переболевшим ковидом. Для ряда граждан власти республики сделали исключение, им достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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