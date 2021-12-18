В Лондоне из-за распространения омикрон-штамма ковида объявлено чрезвычайное положение

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе из-за роста числа случаев заражения новым штаммом ковида "омикрон". Вместе с тем увеличивается число госпитализированных пациентов с коронавирусом, сообщил градоначальник в эфире телеканала Sky News.

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]. [В Лондоне] наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом", — сказал Хан.

Так, в Британии уже выявлено почти 25 тысяч случаев заражения "омикроном", причём 10 тысяч — за последние 24 часа. В правительственных данных утверждается, что по сравнению с предыдущим семидневным периодом за последнюю неделю показатели госпитализации выросли на 28%.