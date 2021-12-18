МИД Молдавии назвал недружественным приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья

Приезд посла РФ в Кишинёве Олега Васнецова на инаугурацию лидера Приднестровья Вадима Красносельского является недружественной акцией. Об этом говорится в распространённом заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

"Так называемые президентские выборы в приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдавии. Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция", — приводит РИА "Новости" выдержку из релиза внешнеполитического ведомства.

Иностранные дипломаты "могут быть использованы в пропагандистских целях", поэтому их присутствие на подобных мероприятиях не привносит положительного вклада в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, которые основываются на взаимном уважении, говорится в заявлении.

Напомним, 12 декабря в Приднестровье прошли выборы главы непризнанной республики. Центризбирком объявил о победе Красносельского, который избран на второй срок, инаугурация прошла 17 декабря. Власти Молдавии заранее объявили, что не признают выборы в Приднестровье законными.