Египет ужесточил правила въезда для непривитых от ковида туристов

Египет обновил правила въезда для непривитых от коронавируса иностранных туристов, ужесточив требования к ПЦР-тестам и тестам на антиген. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора TUI.

"Согласно обновлённым правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия", — цитирует "Интерфакс" сообщение туроператора.

Там уточнили, что ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. В справке должны присутствовать оригинальная печать сертифицированной лаборатории, QR-код, точное время и дата сдачи теста, а также указан метод тестирования (тип RT-PCR). Сам документ должен быть на английском или арабском языке. Справки с любыми рукописными данными не принимаются.

Также туристу в аэропорту потребуется сдать копию справки с ПЦР-тестом, её необходимо иметь всем непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет. На борту самолёта необходимо будет заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form).

Для россиян, вакцинированных "Спутником V", въезд по-прежнему возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины, справка должна быть на английском языке с QR-кодом.