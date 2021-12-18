"Американский нефтяник" развёл москвичку почти на миллион рублей

48-летняя Екатерина из Москвы потратила почти миллион рублей на нужды возлюбленного — "американца", с которым познакомилась в Сети. Об этом сообщает SHOT.

С неким Джеффом Скоттом, представившимся нефтяником из Филадельфии, женщина повстречалась на просторах Интернета. Влюблённые настолько верили в неизбежную свадьбу, что досрочно начали называть друг друга мужем и женой, отмечает телеграм-канал. Пара представляла себе счастливую семейную жизнь у дома с бассейном, купленного на деньги Джеффа. "Американ бой" делился планами открыть в России собственную заправку.

"Американец" сообщил москвичке, что прилетит в Москву в трёхмесячный отпуск, но на пути неожиданно встал начальник — якобы грозный босс не хотел отпускать столь ценного работника просто так. Скотт даже попросил свою пассию написать письмо начальству с просьбой разрешить уехать в Россию. Ответ не заставил долго ждать: пара узнала, что нужно внести депозит в размере 11 800 долларов, который вернут обратно по возвращении Джеффа в Штаты.

Влюблённая женщина поначалу не могла поверить, что придётся найти такие деньги. Доверчивая москвичка предлагала Джеффу самому возместить расходы и называла ситуацию "катастрофой", ведь "сумма безумная", чтобы её заплатить, "нужно почку продать". Скотт нашёлся что ответить — и вместо органа Екатерина заложила свою машину. Она отправила "нефтяной компании" 945 тысяч рублей, а жених так и не приехал. Вскоре женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Сейчас "американца" разыскивают.