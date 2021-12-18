32-летняя актриса Инна Коляда, оказавшаяся в больнице после жестокого избиения, рассказала подписчикам в "Инстаграме", что травмы ей нанёс бывший молодой человек Александр Рябышев. В посте она указала, какие увечья ей теперь приходится залечивать.

"От этих отношений я вопреки ожиданиям получила <...> закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы (лица, головы, верхних и нижних конечностей и грудной клетки), тупую травму живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгию слева, радикулопатию С8 слева (он левша и бил меня, соответственно, справа с такой силой и так много раз, что шейные позвонки "поехали" влево)", — написала девушка.

Сейчас она находится под наблюдением врачей, которые проводят дополнительные анализы и исследования. В дальнейшем, предполагает актриса, ей предстоит долгая работа с психотерапевтом. Так, по словам Коляды, теперь она засыпает с успокоительными и "стала ходить во сне", начала бояться темноты, оставаться наедине с мужчинами в закрытом помещении и ходить в одиночку по улице.

Коляда поделилась, что из-за постельного режима ей пришлось отказаться от главной роли в телесериале "Вероника". Сейчас ей нельзя сниматься, преподавать и вести тренировки. "Мне помогают друзья: привозят еду, занимают деньги на лекарства и такси до больницы (машины у меня нет, а на общественном транспорте мне ездить нельзя)", — пояснила актриса.

"Парень из прекрасной семьи, сын обеспеченных родителей <...> которые приняли меня как родную, называли дочерью. <...> Мечтает создавать хорошие фильмы. Полагаю, "сеять разумное, доброе, вечное". Ну вот — сеет, как умеет", — рассказала Коляда о бывшем молодом человеке.

После нападения Инна обратилась в полицию. Однако участковый спустя неделю сообщил, что не может знать наверняка о произошедшем, поскольку не присутствовал на месте инцидента лично. И передал слова нападавшего: мол, это артистка сама на него накинулась. А вместе с тем участковый говорил следующее: "Подумаешь, синяки, а мозг — предмет не изученный", а также прочие слова, достойные служителя закона.

Причём на следующий день после избиения бывший, со слов Инны, написал, что "ему нет прощения". Затем версии произошедшего менялись три раза. Вместе с тем мужчина сам подал на Коляду заявление. "Предполагаю, что полиция может быть подкуплена", — отметила актриса. От Александра поступали угрозы, а также он предоставил справку о том, что у него тоже имеются травмы.

"Материалы дела мне не показали, что тоже является нарушением закона. В возбуждении уголовного дела отказано. И теперь надежда только на вас (общественность. — Прим. Лайфа). На огласку. На то, что жестокое уголовное преступление не останется безнаказанным", — заключила Коляда, попросив максимальное количество репостов и огласки.