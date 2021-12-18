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Композитор Алексей Карпов умер от коронавируса

Он известен как автор музыки к сериалу "Морские дьяволы".

18 декабря, 17:47
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Кинокомпозитор Алексей Карпов. Фото © kino-teatr.ru

На 59-м году жизни умер кинокомпозитор Алексей Карпов, написал в "Фейсбуке" продюсер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ Виктор Будилов. Самой известной работой Карпова является музыка к телесериалу "Морские дьяволы".

"Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других наших фильмов, умер сегодня", — указал Будилов, уточнив, что причиной кончины музыканта стали последствия коронавирусной инфекции.

Под постом многие комментаторы написали свои соболезнования. Среди них оказался и друг умершего Дмитрий Панфилов. Он усомнился в том, что причина смерти коронавирус: "Точно ли от ковида?! Я знаю, он курил много... Мы с ним учились в одной музыкальной школе по скрипке... Очень, очень жаль".

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Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Он известен как автор музыки к сериалам "Чёрные бушлаты" и "Бухта Глубокая".

Ранее от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла судья Юлия Сафина. Ей было 44 года. Женщина выступала в качестве председательствующего судьи на нескольких громких процессах.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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