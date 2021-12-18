Композитор Алексей Карпов умер от коронавируса

На 59-м году жизни умер кинокомпозитор Алексей Карпов, написал в "Фейсбуке" продюсер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ Виктор Будилов. Самой известной работой Карпова является музыка к телесериалу "Морские дьяволы".

"Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других наших фильмов, умер сегодня", — указал Будилов, уточнив, что причиной кончины музыканта стали последствия коронавирусной инфекции.

Под постом многие комментаторы написали свои соболезнования. Среди них оказался и друг умершего Дмитрий Панфилов. Он усомнился в том, что причина смерти коронавирус: "Точно ли от ковида?! Я знаю, он курил много... Мы с ним учились в одной музыкальной школе по скрипке... Очень, очень жаль".

Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Он известен как автор музыки к сериалам "Чёрные бушлаты" и "Бухта Глубокая".